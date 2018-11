Malesani: "I social mi hanno rovinato. Ero malato, non un ubriacone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'intervista concessa a Sky Sport, l'allenatore Alberto Malesani è tornato anche su quella celebre foto diventata virale sui social qualche tempo fa: "Si è deteriorata la mia immagine: io faccio il vino e quindi tutti mi danno dell'ubriacone. O magari perché ho sparato due o tre cazzate in maniera genuina, perché sono fatto così. I social sono utili, ma bisogna prestare attenzione. Io non l'ho fatto: tempo fa è girata una mia foto con un bicchiere in mano, sembravo un ubriacone... In realtà però stavo molto male, ero ingrassato diversi kg a causa di una tiroidite che mi costringeva a prendere il cortisone ogni giorno. Chiesi a questi ragazzi di non farmi la foto, ma loro non mi diedero retta e la pubblicarono comunque. Poi sono stati fatti tanti profili fake, quando io invece non ho mai avuto alcun account. Pensate che non ho neanche WhatsApp".