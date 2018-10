Malesani: "Il calcio mi manca, ho un vuoto. I social mi hanno rovinato"

Il mercato che verrà - Hector Herrera: scadenza 2019. Inter e Roma in pole

Cairo controcorrente: "Terza coppa non è la miglior soluzione"

Ceferin: "Fair Play Finanziario? Anche nel calcio non sanno cosa sia"

Cairo: "Spazi limitati per i giovani, Francia e Belgio siano esempio"

Napoli, il fratello di Zielinski: "Rinnovo? Resterà tanti anni in azzurro"

Ghoulam prossimo al rientro: United torna alla carica, no del Napoli

Italia, Bonucci su Ventura: "Importante per lui avere un'altra chance"

Caos Flamengo per Paquetà-Milan: "Cessione folle per tempi e cifre"

Frosinone, Stirpe: "Faremo di tutto per restare a lungo in Serie A"

Serie A, live dai campi - Parma, Bruno Alves in gruppo

Udinese, Velazquez: "Avvio positivo, felice per De Paul e Lasagna"

Milan, tanti in scadenza a giugno: solo Bertolacci ha speranze di rinnovo

Napoli, ag. Luperto: "Rientrato prima dalla Nazionale per curarsi meglio"

La Next Generation del Guardian: ci sono Fagioli della Juve e Pellegri

Roma, Karsdorp potrebbe tornare al Feyenoord in prestito

Manca all'appello su una panchina dal 2014, quando guidò il Sassuolo da fine gennaio a inizio marzo. Tuttavia, Alberto Malesani si sente ancora un allenatore a tutti gli effetti. "Il calcio mi manca, è stato la mia vita e dentro ora ho un vuoto, ma a quanto sembra io al calcio manco poco. E' caduta la stima nei miei confronti, qualcuno mi ritiene a fine corsa e ha voluto che la mia carriera finisse, ma le colpe principali sono le mie. E poi aggiungo che i social mi hanno rovinato", le parole del 64enne tecnico ex Parma e Fiorentina al Corriere dello Sport .

