Malesani: "Troppi 20 anni senza UEFA. Atalanta di Gasperini da 10"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alberto Malesani è stato l'ultimo allenatore ad aver vinto la Coppa UEFA, oggi Europa League, con una squadra italiana (il Parma nel '99). Un'assenza di successi che dura oramai da 20 anni e che lo stesso Malesani ha commentato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del libro 'Da Calciopoli ai Pink Floyd' di Alberto Costa: "Speriamo il prossimo anno... già 20 anni sono troppi per le squadre italiane, speriamo che il prossimo anno questo digiuno possa finire".

Cosa aveva in più il mio Parma? "Il livello si è alzato, ma vincere nelle coppe è qualcosa di diverso dal campionato. Serve una mentalità diversa, in campo non devi mai gestire ma riuscire ad affrontare gli avversari in modo spensierato ed aggressivo".

Gli allenatori italiani di oggi? "Non sono cambiati gli allenatori italiani, è cambiata la comunicazione. Ora si va sempre più veloci e si sta sempre più attenti al dare notizie eclatanti. Chi gestisce le squadre però deve essere preparato a gestire questi colpi".

L'Atalanta quanto mi piace da 1 a 10? "Dico 10, è una squadra bellissima. Con le squadre di Gasperini, se stanno bene fisicamente, non ce n'è per nessuno. Al bel gioco abbina grandi risultati".