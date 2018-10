Man United-Juve, procedimento disciplinare per invasione di campo

Juventus, Tuttosport in prima pagina: "Bellissima"

La Stampa: "Alla Juve basta Dybala per dare un dispiacere a Mou"

Daily Express dopo United-Juve: "Dybala's so deadly"

Corriere Torino: "Il mancino di Dybala implacabile in Inghilterra"

Barcellona, Mundo Deportivo: "Per Messi"

È stato aperto un procedimento disciplinare nei dalla UEFA nei confronti del Manchester United, a seguito dell'invasione di campo da parte di un uomo, poi fermato dagli steward , nel corso della partita di ieri sera contro la Juventus. Il caso verrà trattato il 22 novembre, la settimana prima della sfida contro lo Young Boys valida per il quinto turno della fase a gironi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy