Man United, Mourinho: "Non brillanti finora, colpa degli infortuni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Complice una squadra rivoluzionata dagli infortuni e le prestazioni deludenti dei big in campo, il Manchester United è uscito sconfitto 2-1 contro il Valencia e detto addio al primo posto nel girone. Al termine del match il tecnico dei Red Devils José Mourinho ha commentato la partita: "Stasera è stato fatto un lavoro difficile anche se non penso che la squadra sia stata brillante nella fase a gironi. Però con i problemi che abbiamo e gli infortuni, noi abbiamo gestito al meglio la situazione per arrivare a qualificarci in anticipo agli ottavi".