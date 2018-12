Man. United, Mourinho: "Spero la Juve non vinca, ma non credo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quando manca ormai poco al match tra Valencia e Manchester United, che definirà le sorti del girone della Juventus, il tecnico dei Red Devils José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Spero che la Juventus non vinca e noi si. Seriamente, non credo che i bianconeri perdano punti ma dobbiamo crederci e motivarci, giocando al massimo. La maggioranza dei giocatori in campo stasera sono quelli che hanno giocato meno e hanno bisogno di minuti. Devono dare alla squadra quello che serve, Romero ad esempio aspetta una partita di coppa nazionale per giocare e invece ha un'opportunità in Champions League. Pogba e Lukaku invece devono trovare fiducia con un'ottima prestazione".