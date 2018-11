Man Utd, Mourinho: "Obiettivo raggiunto in un girone molto difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del match vinto contro lo Young Boys, interviene l'allenatore del Manchester United, José Mourinho. Queste le sue parole a BT Sport: "Ci siamo qualificati in un gruppo molto difficile. Ci sono state cose buone e altre meno nella gara contro gli svizzeri. Abbiamo sprecato occasioni cruciali nella prima parte, poi loro potevano anche segnare, ma De Gea è stato straordinario. Rashford? Sono contento di lui, dell'intensità della sua gara. Aggiungo, per i miei tifosi, una piccola chicca: sono 14 stagioni che gioco la Champions League e tutte le mie squadre sono arrivate gli ottavi. Quando non sono andato in Champions ho vinto l'Europa League".