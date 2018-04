Manchester City, Guardiola: "Vogliamo vincere davanti al nostro pubblico"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 contro il Tottenham. Se domani lo United dovesse perdere in casa contro il West Brom, i Citizens sarebbero campioni d'Inghilterra e anche di questo parla il tecnico: "Non guarderò la gara, ho il golf. Lo United credo vincerà e dipendiamo solo da noi stessi. La cosa importante è avere la possibilità di vincere la prossima settimana davanti al nostro pubblico. Sterling? Se riuscirà ad incrementare il suo numero di gol allora diventerà uno dei più forti al mondo, ma ha tutto per esserlo. Prestazione? Dopo quanto ci è successo in settimana non era semplice venire a Wembley e fare questo tipo di gara. Ora possiamo diventare campioni in casa nostra contro lo Swansea".