Manchester United multato per il ritardo a Valencia

© foto di Imago/Image Sport

L'Uefa ha inflitto un'ammenda di 15.000 al Manchester United a seguito dell''inizio in ritardo della gara di Champions League contro il Valenci. La squadra di Mourinho era rimasta imbottigliata nel traffico durante il trasferimento all'Old Trafford. Nel dettaglio, 5.000 euro di multa sono stati comminati per l'arrivo in ritardo del bus della squadra e altri 10.000 euro per l'inizio in ritardo della partita. Ammonizione invece per Mourinho.