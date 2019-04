Manchester United, Nicky Butt arrestato per aggressione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è un buon momento per il Manchester United, eliminato ieri dalla Champions League, e neanche per alcuni ex calciatori dei Red Devils. Dopo le accuse nei confronti di Paul Scholes, reo di aver infranto le regole che vietano ai tesserati di scommettere sulle partite, è arrivato l'arresto di Nicky Butt, responsabile del settore giovanile del club inglese. L'ex centrocampista è accusato di aggressione nei confronti di una donna, che ha riportato un taglio a una mano. Ancora nessun commento dalla società.