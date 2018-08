Mancini: “CR7 poteva arrivare 15 anni fa. Bene Roma, Inter migliorata”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel suo intervento a Radio Deejay, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, della Juventus, dell’Inter e della Roma.

Quanto Le sarebbe piaciuto giocare con Ronaldo? “Io ho vissuto l’altro Ronaldo (ride, ndr). Chi avrebbe fatto panchina tra me e CR7? Non avremmo occupato la stessa posizione in campo. E’ comunque un peccato che sia arrivato solo ora in Italia, avrebbe potuto farlo 15 anni fa quando era allo Sporting quando tutti i migliori volevano la Serie A. Certamente, anche adesso, alza la qualità del campionato”.

Quale squadra stuzzica di più? “Ho visto la Roma a Torino, ha disputato un’ottima gara. Ha tanti giovani, serve qualche italiano in più. Voglio vedere il Milan, mentre l’Inter come la Juve è migliorata molto col mercato estivo”.