Mancini applaude De Rossi: "I campioni si vedono da come vanno via"

© foto di Federico Gaetano

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha pubblicato un tweet in omaggio a Daniele De Rossi, che stasera disputerà l'ultima partita con la maglia della Roma: "È anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e De Rossi è un grande campione. So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addossi come una seconda pelle. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!".