Mancini ct, Agroppi: "Non potrebbe allenare un club e gli danno l'Italia"

© foto di Federico De Luca

Roberto Mancini ct dell'Italia, tutti contenti? Non proprio, arriva anche qualche voce fuori dal coro. Per esempio quella di Aldo Agroppi che, raggiunto ieri alla Fiera del Libro di Torino, ha commentato ai media presenti: "Non è che mi stia molto simpatico, allena senza aver preso il patentino a Coverciano. Non potrebbe neanche allenare un club e gli danno addirittura la Nazionale: è la verità e la cosa mi scoccia tremendamente. Chi vedrei bene al suo posto? Io, oppure Sacchi".