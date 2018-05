Mancini ct, Del Piero: "Immagino sia qualcosa di unico..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero commenta la decisione della FIGC di investire Roberto Mancini del ruolo di commissario tecnico: "Roberto Mancini ha già conosciuto da giocatore le emozioni di una chiamata in Nazionale. Riviverle da ct immagino sia qualcosa di unico: non capita sempre! In bocca al lupo", ha scritto Del Piero.