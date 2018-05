Mancini ct, Garlando (Gazzetta): "Ok, il ct è giusto ma ora aiutatelo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini ct dell'Italia, e sulle pagine de La Gazzetta dello Sport arriva il commento della firma della rosea Luigi Garlando: "Ok, il ct è giusto ma ora aiutatelo. [...] Finora le varie candidature sono servite anche come strumenti di lotta e di potere. Ora che il dado è tratto, sarà meglio considerare che la Nazionale italiana sta guadando una della peggiori crisi della storia. Se tutte le componenti del villaggio, a cominciare dai club, non si daranno da fare per soccorrerla con spirito di responsabilità e di sacrificio, rinunciando agli interessi di bottega, non se ne verrà fuori".