Mancini sull'approdo di Dzeko al Man. City: "Era il profilo perfetto. Fu fondamentale per il titolo"

vedi letture

Nel corso di uno speciale su Edin Dzeko in onda su Sky Sport, l’attuale ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato del rapporto con l’attaccante bosniaco allenato ai tempi del Manchester City: “L’idea di prendere Dzeko nasce dal fatto che stavamo costruendo il Manchester City per portarlo a livelli alti. Cercare di vincere la Premier dopo 50 anni. Cercavamo giocatori bravi. Edin era il profilo perfetto, aveva già esperienza europea, aveva vinto il campionato e fatto tanti gol. Nonostante la sua stazza era un giocatore mobile, tecnico, che ci mancava. Lo volevamo e lo prendemmo. L’impressione su Dzeko era ottima, sapevamo che era un giocatore giovane che sarebbe migliorato. Il rapporto con lui? È stato un ottimo giocatore anche se talvolta mi rompeva le scatole quando stava in panchina. Stavamo costruendo una squadra con quattri attaccanti tutti titolari tra Tevez, Aguero, Dzeko e Balotelli ed era difficile scegliere chi schierare, ma sono stati tutti fondamentali per la conquista del titolo”, ha concluso.