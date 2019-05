© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini parla a DAZN dei talenti a sua disposizione. Il tecnico dell'Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai vari Verratti, Bernardeschi, Chiesa e Barella.

A Chiesa e Barella che consigli dà? "Noi ne abbiamo quattro o cinque di quella età che possono davvero diventare giocatori straordinari. L'unico consiglio è quello di allenarsi sempre seriamente perché la fortuna di un calciatore è di fare del suo hobby il suo lavoro e credo sia la cosa più bella che ci possa essere".

Chi tra gli azzurri ha giocate di estro? "Verratti è uno che non perde mai la palla, quindi si prende dei rischi in uscita dalla difesa, però è un giocatore straordinario per le qualità tecniche che ha, poi c'è Bernardeschi".

Ecco, Bernardeschi, lui è cresciuto molto in questi mesi. "Sì, è cresciuto molto. Come giocatore, come fisico, e penso possa migliorare ancora. Uno come lui può avere tanti gol".