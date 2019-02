Mandorlini: "Inter, un altro ribaltone in panchina non serve a nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter, conferma Luciano Spalletti. E' il messaggio mandato tramite i taccuini del 'Corriere della Sera' da Andrea Mandorlini, allenatore ed ex nerazzurro: "Luciano ha abbastanza esperienza per venir fuori da questa situazione. Ora un altro ribaltone non servirebbe e non ha senso parlare della partita col Parma come di ultima spiaggia. Di solito l’Inter va in crisi in questo periodo dell’anno, ma poi si riprende. Come del resto è capitato in passato: la stagione è ancora lunga e resta pur sempre l’Europa League".