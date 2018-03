Mandorlini: "Non avevo dubbi su Jorginho in Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss. "Il Napoli ha un valore molto alto, è difficile metterlo in difficoltà, il Sassuolo proverà a farlo in contropiede ma se gli azzurri imporranno il loro valore fermarli sarà durissimo. Jorginho in Nazionale? Non avevo alcun tipo di dubbio né sulla sua affermazione a Napoli e in Nazionale, ne sono assolutamente contento, deve prendere consapevolezza dei suoi grandi mezzi”, le sue parole.