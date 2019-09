© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Mandorlini, ex tecnico di Verona e Atalanta, ha parlato a Lo Spallino di un giocatore che conosce molto bene, Jacopo Sala, spendendo elogi per l'ex terzino della Sampdoria: "Per una squadra come la Spal, che deve puntare principalmente a salvarsi, Jacopo è senz'altro un ottimo acquisto, lo conosco bene e so quali sono le sue qualità. Dove lo metti, sta. Tatticamente è una risorsa importante, un jolly da pescare dal mazzo. A Verona l'ho fatto giocare terzino, ala e mezz'ala di destra in un centrocampo a tre. Se avessi potuto, l'avrei clonato molto volentieri