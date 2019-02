© foto di Federico De Luca

Lionello Manfredonia, doppio ex del derby romano, ha parlato a Lalaziosiamonoi.it in vista della stracittadina che si giocherà nel weekend: "La Lazio viene da una buona prestazione contro il Milan, ma il morale nel derby non conta: è una sfida particolare e le motivazioni le tiri fuori sempre. Ultimamente ci sono meno tifosi allo stadio, i supporter della Lazio rispetto a quelli della Roma sono sempre stati più critici nei confronti dei loro beniamini. Sono sicuro, però, che torneranno numerosi per la stracittadina. In una partita del genere non esiste un favorito. Di solito nelle stracittadine i meno coinvolti finiscono con lo stupire: ricordo un gol vincente di Nicoli contro la Roma. Ripeto, non ci sono favoriti. L'ambiente laziale è più critico ma molto passionale, quello romanista anche se la squadra va male critica ma riempie lo stadio. Corsa Champions League? La Lazio rimane in piena corsa, a prescindere dall'esito della partita di sabato".