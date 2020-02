vedi letture

Maniero esalta Ibrahimovic: "Impatto devastante nel Milan, Castillejo e Rebic sono rinati"

L'ex attaccante del Milan Filippo Maniero, ha parlato a MilanNews.it del ritorno di Ibrahimovic e del suo rendimento dopo il rientro in Serie A: "Forse non mi aspettavo un impatto così devastante come è stato nel Milan, perchè è arrivato in una squadra allo sbando dal punto di vista dei risultati e del gioco. Una presenza come la sua ha scaricato di responsabilità e pressioni alcuni giocatori. Quando hai giocatori come Ibra in campo, l'attenzione mediatica è sempre rivolta a lui, sia nel bene che nel male. Castillejo sembra rinato, mentre prima non giocava mai con questa continuità e qualità. Rebic stessa cosa, sta segnando a raffica, giocando partite impressionanti. Magari un passaggio che prima veniva fatto a Piatek in cui poi lui perdeva la palla, adesso viene fatto lo stesso passaggio a Ibrahimovic e magari ti inventa qualcosa. Cambia proprio la percezione, anche nei confronti dell'esterno. Ibrahimovic rientra in quella ristretta cerchia di fuoriclasse che ti cambiano l'andamento di una squadra e di una stagione grazie alla loro grandezza".