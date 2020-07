Manninger: "Conte un vincente, Buffon scriverà la storia di nuovo. Alaba? Rimarrà al Bayern"

Intervistato da Radio Musica Televison, l'ex portiere della Juventus Alex Manninger ha parlato di Antonio Conte: "E' un vincente, un vero campione - riporta TuttoJuve.com - e vuole vincere fin da subito. Ha vinto ovunque anche in Inghilterra e il suo lavoro è finalizzato all’obiettivo finale. Negli allenamenti ti tira fuori il massimo, il calcio non è solo giocare con la palla. Alaba-Inter? E' un giocatore completo e questa è la sua forza. Ci sono molte squadre interessate a lui e nonostante l’età ha un’esperienza unica in Europa. Sarebbe una perdita per il Bayern, penso che rimarrà, ma nel calcio può succedere sempre di tutto. Buffon? Siamo ancora in contatto e per me scriverà la storia di nuovo, visto che lo fa da più di 20 anni".