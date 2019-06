© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aldair ha 53 anni solo perché lo riferisce la carta d'identità: ne dimostra meno, si tiene in forma e, dopo tredici stagioni e uno scudetto con la Roma, continua ad aggiornarsi sulle vicende dei giallorossi. Attraverso Tuttonapoli.net, ha commentato la possibile cessione di Kostas Manolas al Napoli: "Tutti noi sappiamo quanto è stato determinante in questi anni per la Roma. Con Koulibaly, poi, formerebbe una coppia forte e veloce. Manolas simile a Koulibaly? Ma questo non è un problema. E poi Kalidou è bravo ad impostare, esce palla al piede, lo sa fare. Manolas un po' meno ma ha altre qualità", ha detto.

Koulibaly e Manolas formerebbero una delle migliori coppie difensive in Serie A. "Sulla carta sì, ma lasciamo parlare il campo. Devono dimostrarlo coi fatti, insieme, di essere insuperabili. Koulibaly mi piace tanto e, al fianco di un difensore veloce come Manolas, può diventare ancora più forte", ha detto.