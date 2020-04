Manzo: "Non ci saranno grandi movimenti sul mercato. Atalanta? La squadra rimarrà la stessa"

vedi letture

Federico Manzo, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Sei La TV per analizzare come cambierà il mercato dopo l'emergenza coronavirus: "Non ci saranno grandi movimenti, i bilanci andranno sistemati. Si faranno anche scambi importanti. Il mercato dell'Atalanta? Non cambierà molto, la squadra rimarrà la stessa. Forse potrebbero vendere un giovane per far cassa, come Traoré che ha già esordito in prima squadra. La sua valutazione? Rimane sui 20 milioni di euro, a meno non avrebbe senso intavolare una trattativa".