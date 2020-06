Mara Venier: "Festeggiamenti a Napoli? L'avrei fatti anch'io. E mi sarei tolta la mascherina"

vedi letture

I festeggiamenti a Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia fanno discutere anche sulle frequenze della Rai. Durante la puntata di oggi di Domenica In, la conduttrice Mara Venier, veneziana di nascita ma sostenitrice degli azzurri, ha commentato così: "Sarò di parte perché tifo Napoli, ma anche io sarei scesa in piazza a festeggiare dopo una vittoria del genere. L'avrebbero fatto in qualsiasi città. Se fossi stata in città avrei tolto la mascherina e mi sarei gettata nella mischia”.