Maradona: “Fifa 18, qualcuno pagherà. Scudetto? Napoli gioca meglio”

Diego Armando Maradona alla Juventus, affare impossibile negli anni '80 ma reso possibile ai giorni nostri da Fifa 18. Il celebre videogames ha inserito un'immagine dell'ex numero 10 di Napoli e Argentina nella curva bianconera ( Clicca qui per leggere la notizia ), causando la reazione dell'ex calciatore che ha voluto fare chiarezza inviando un breve audio a Radio Kiss Kiss: “Ho dato mandato ai miei avvocati per valutare questa cosa, non si possono fare certi errori. Qualcuno ha voluto fare il furbo e la pagherà”, riporta l'edizione online del giornale La Repubblica. Maradona ha poi commentato la lotta scudetto che vede la Juventus un punto avanti il Napoli: “Vittoria a Torino? Il Napoli sta giocando meglio della Juve ma non sempre vince, ma sta dimostrando di avere coraggio", ha detto.