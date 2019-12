© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Armando Maradona in un’intervista a TyC Sports ha incoronato Manuel Ginobili, ex stella del basket mondiale che ha vestito le maglia di Virtus Bologna in Italia e San Antonio Spurs in NBA, come miglior atleta argentino di tutti i tempi: “Manu sta sopra tutti, non lo si può neanche considerare assieme agli altri. È come Messi e Ronaldo nel calcio. Per me è il più grande sportivo argentino della storia, poi ce n’è un altro che giocava con il numero 10 che lo tallona”.