Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono uno contro l'altro e sono definiti anche dalla grandezza del rivale. Diego Armando Maradon chi aveva? Tantissimi campioni, a dirla tutta. Ci ha pensato lo stesso Pibe de Oro a ricordarli via Instagram, in risposta a qualche critica: "Come possono dire che non avevo rivali alla mia epoca? Giocano contro questi campioni: Baggio, Van Basten, Valderrama, Matthaus, Hagi, Stoichkovc, Laudrup, Prosinecki, Romario, Futre, Gullit, Scifo, Bochini, Robson, Mágico González, Francescoli, Kempes, Antognoni, Cubillas, Rummenigge, Platini, Zico, Keegan e molti altri". Il mio rispetto e un mio ricordo per tutti loro.