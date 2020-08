Maradona Jr: "Il Napoli domani farà almeno un gol al Barça. Messi? CR7 neanche gli si avvicina"

vedi letture

Intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, Diego Armando Maradona Jr. ha presentato così la sfida di Champions League in programma domani al Camp Nou tra Barcellona e Napoli: "Il Barcellona ha una rosa spettacolare ed è avvantaggiato dall'1-1 dell'andata, ma allo stesso tempo prende gol contro chiunque e non vive un buon momento a livello psicologico. Anche per questo dico che il Napoli al Camp Nou farà almeno una rete, non ho dubbi sul fatto che riuscirà a rendere le cose difficili ai blaugrana. Sinceramente, eccetto quelli che hanno appena rivinto lo Scudetto e che non mi piace mai nominare, non vedo in Italia una squadra migliore del Napoli oggi".

Con mister Gattuso gli azzurri hanno ritrovato d'altronde fiducia e compattezza.

"Esatto, Gattuso è riuscito a risolvere i problemi dello spogliatoio e a restituire la fiducia ai suoi giocatori. Rino è un grande lavoratore, non ha fatto altro da quando è arrivato a Napoli. Oggi la sua squadra è più una famiglia, mentre se guardo il Barcellona di Setién vedo 'solo' undici giocatori".

Però c'è un certo Lionel Messi...

"Innanzitutto lasciatemi dire che è stato meraviglioso vedere Leo nel tempio di mio padre all'andata, anche se il Barça ha fatto nel complesso una partita abbastanza moscia tra le mura del San Paolo. Chi critica Messi in Argentina comunque non capisce nulla di calcio: Leo è una stella, un fenomeno, il numero uno di questa epoca. Cristiano Ronaldo neanche gli si avvicina".