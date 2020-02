vedi letture

Maradona Jr: "Paragonare Messi a mio padre è come accostare il terrestre all'extraterrestre"

Diego Armando Maradona Juinior è intervenuto a El Larguero su Cadena SER alla vigilia di Napoli-Barcellona. Parlando di Leo Messi e paragonandolo a Cristiano Ronaldo risponde: "Messi è un fenomeno. Ronaldo è un gran calciatore, un giocatore molto buono. Ma quando lo comparano a Messi mi alzo e me ne vado". E ancora: "Messi è molto meglio di Ronaldo, ma non si può comparare a Maradona perché non si può comparare il terrestre con l'extraterrestre. A Napoli mio padre è Dio".

Del rapporto Maraona-Messi, Diego Jr dichiara: "Parlo con mio padre di tutto e non mi ha mai parlato male di Messi, anzi. Ha sempre avuto belle parole. A mio padre piace molto Messi e avevano un rapporto anche quando era ct dell'Argentina".

Sulle critiche in Argentina per Messi: "Ce ne sono troppe. L'unico che ha vinto un Mondiale da solo è stato mio padre, gli altri erano gli aiutanti. Negli ultimi anni invece a Messi non lo hanno aiutato".

Cosa sarebbe successo se entrambi avessero giocato nella stessa squadra? "Avremmo potuto chiudere tutto e dare la coppa alla loro squadra" ha scherzato.