Maradona risponde ai detrattori: "Chi oggi mi critica, si drogava con me"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona ha sempre i riflettori puntati addosso. Era così da calciatore, è lo stesso anche da quando veste i panni di allenatore. Nell'intervista lasciata a Infobae, riporta Gianlucadimarzio.com, l'ex numero 10 di Napoli e Argentina ha deciso di rispondere a tutte le critiche indirizzategli in virtù del suo rapporto con la cocaina, accusando a sua volta i suoi detrattori."In Argentina ci sono tanti ipocriti, c'è chi mi critica e poi si droga esattamente come me. C'è chi fa finta di essere un santo e poi fa uso di droga di ottima qualità. E vi garantisco che è così, perché spesso ne ho fatto uso con tanti di loro. Alcuni addirittura hanno giustificato la tossicodipendenza dei propri figli, parlo di figli di deputati e dirigenti di grosse aziende, mettendo in mezzo me e l'esempio che do. Ma sono certo di una cosa: il tempo è galantuomo e mi darà ragione", le parole dell'attuale tecnico del Dorados de Sinaloa.