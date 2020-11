Maran affina la mira dei suoi in vista della Roma: oggi la seduta dell'antivigilia, da domani il ritiro

Esercitazioni tattiche, partita di prova, conclusioni in porta. È ruotata su questi tre assi, dopo la fase di attivazione atletica, la seduta di allenamento dell’antivigilia. Dopo un set video in apertura di giornata, per usi interni ed esterni, il gruppo ha guadagnato i campi per allenare fiato, attenzione e piani in vista della partita con la Roma, reduce dall’impegno di Europa League. Tra addestramenti per i portieri e approfondimenti per le due fasi, l’allenamento si è chiuso nel giro di un’ora e mezza effettiva. Sabato il tecnico Maran, dopo la rifinitura in programma, inizierà a tirare le somme della preparazione. In serata la comitiva si ritroverà poi per il ritiro. Lo riporta il sito ufficiale del Genoa.