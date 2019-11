© foto di Federico De Luca

Presente in studio, il vicedirettore di Sky Sport, Matteo Marani, ha commentato le parole di quest'oggi del patron Massimo Cellino, diventate rapidamente l'argomento del pomeriggio su tutti i media: "È una battuta sbagliata, non l'ho capita. Ma non ci ravvedo i contorni di qualcosa in più, una uscita sbagliata, parole sbagliate, una battuta infelice uscita malissimo. Proprio perché Balotelli è stato preso di mira su certe cose, tutto quello che può essere di supporto e di vicinanza, può essere utile. Il presidente può dire quello che vuole e mi pare lo abbia anche detto, sulla sua gestione intendo, cose che condivido. Mettere Balotelli fuori, non portarlo a Roma, credo sia una cosa condivisa da Cellino".