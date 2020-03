Marani (Sky): "Giusto fermare il calcio. Ora tocca alla UEFA: non ha alternative"

Anche Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, commenta lo stop del calcio: "Le cose sono state finalmente chiarite. Ora è giusto aspettare domani mattina per leggere il decreto, anche perché la vicenda del calcio italiano si incrocia con le vicende europee. Io penso che la UEFA non abbia strade alternative della sospensione delle partite: man mano che il virus sta avvicinando le nazioni, la risposta deve essere unica, ovvero fermare tutto. Spero che la UEFA ci arrivi in pochi giorni. Aspettiamo, diamoci il tempo che serve. Non c'è alcuna soluzione magica. Il calcio non è un'emergenza, è giusto che si fermi".