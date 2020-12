Marani: "Inter, Conte è stato preso per vincere lo scudetto. Non per vincere la Champions"

Nel suo articolo di fondo su Tuttosport, Matteo Marani ha parlato dell'Inter e di Antonio Conte: "Antonio Conte sbaglia spesso modi e toni delle risposte, specie dopo che ha perso. Eppure resta uno dei migliori allenatori per provare a vincere uno scudetto. Nei giorni in cui è facile istruire processi al suo operato, varrà ricordare che il Feroce Salentino è stato preso per vincere lo scudetto, 10 anni dopo Mourinho, e non per la Champions, come ha provato a fare la Juve cambiando gestione. Non sarebbe giusto, né intellettualmente onesto, ridurre dunque il giudizio sull’annata di Conte a quanto è successo mercoledì a San Siro".