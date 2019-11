Marani sul Milan: "Spendi 70 milioni per Piatek-Leao e poi prendi Ibra?"

© foto di Federico De Luca

In studio dopo l'1-1 maturato in Milan-Napoli, il vicedirettore di Sky Sport, Matteo Marani, ha commentato la suggestione legata al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "Hai preso prima Piatek e poi Leao: in sei mesi hai speso più o meno 70 milioni di euro per due giocatori. Oggi vai a cercare un giocatore che per carità ha fatto due stagioni buone, in America. Detto questo, triste quel Paese, o in questo caso quella squadra, che ha bisogno di eroi".