Marani sull'Italia: "Centrocampo dell'Olanda superiore. Immobile non ha sfruttato le occasioni"

Matteo Marani, giornalista di SkySport, analizza il pareggio fra Italia e Olanda per la terza giornata della Nations League: "L'Olanda è un avversario di alto livello e qualche problema ce lo ha creato e che ci ha fatto soffrire per la prima volta dopo tanto tempo. Le occasioni, per vincere però ci sono state e non le abbiamo sfruttate con Immobile. E' stata un'Italia con qualche difficoltà a centrocampo, in un duello fra reparti che ha visto gli Orange e De Jong in particolare vincere. Abbiamo poi fatto fatica a fare gioco sulle fasce che è il nostro marchio distintivo. De Boer è stato bravo a bloccare le nostre fonti di gioco in una serata che ha visto alcuni nostri giocatori come Verratti e Jorginho non propriamente positiva. L'Italia ci ha abituato molto bene da quando c'è Mancini, una serata come questa ci ha sorpresa anche se di fronte c'era un'Olanda forte. Barella? È stato eccellente, soprattutto nel primo tempo dove ha confezionato un assist di grandissimo livello".