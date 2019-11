Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, si è espresso sulla squalifica confermata a Carlo Ancelotti, malgrado il ricorso, e la conseguente assenza dell'allenatore azzurro tra i protagonisti di Roma-Napoli: "Dispiace, è stato collaborativo. Conosciamo Ancelotti, è una persona serena, collaborativa appunto. Giacomelli gli ha chiesto aiuto, si è adoperato per farlo e a quel punto Ancelotti avrebbe detto 'Ma non ti è venuto il dubbio di andarlo a rivedere?'. Per me è un rosso eccessivo, la sanzione è stata severa. Veniamo dal precedente di Mazzarri, sappiamo che oggi la stessa Corte d'Appello dice".