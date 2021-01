Marani torna sul derby: "La lite Ibra-Lukaku non è una scena degna della loro caratura"

vedi letture

"L’Inter ha vinto per l’errore grande di Ibrahimovic, e ha dimostrato grande compattezza". Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani analizza il derby di ieri sera: "Forse stiamo assistendo per la prima volta a un ribaltamento di valori a Milano in questa stagione. Lite Lukaku-Ibrahimovic? Non voglio fare il moralista, ma i campioni devono esserlo anche nei comportamenti. Ibrahimovic non doveva provocare e Lukaku non doveva rispondere alla provocazione. Questa non è una scena degna della loro caratura internazionale".