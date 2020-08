Marcello Grassi e quel gol non gol di Beppe Savoldi

vedi letture

Il gol e il portiere: il fine e il mezzo posto per non raggiungerlo. Il calcio vive il suo momento clou nel momento in cui l’estremo difensore, l’ultimo baluardo capitola. Dura la vita di quelli che si ritrovano a difendere i pali di una porta: i portieri, per il ruolo che occupano in campo vengono visti quasi come ostili, messi lì per non far divertire il pubblico che si aspetta di vedere tanti gol.

Marcello Grassi, ex portiere dell’Ascoli si è opposto per tanti anni alle sortite offensive degli avversari sul terreno di gioco, mettendo tra sé e il gol i guantoni. Gli anni sono passati anche per lui, ma quel capello sempre così curato è un ricordo che non sbiadisce. Il segno di un’Italia che non tramonta, attenta alla propria immagine, segno di rispetto.

Ad Ascoli Grassi ha lasciato un ottimo ricordo e i tifosi lo ricordano con affetto e in particolar modo per un aneddoto legato alla sua permanenza in maglia bianconera. Era un Ascoli-Bologna, terminata 1-2 per i felsinei. Nel primo tempo una conclusione di Savoldi termina in rete, ma. C’è un raccattapalle che con un calcio fa tornare il pallone in campo. Savoldi e i giocatori del Bologna sono pronti a festeggiare, ma l’arbitro non è dello stesso parere. Per il direttore di gara la palla non è entrata. Un episodio che Marcello ricorda con simpatia, simbolo di un calcio che era meno nevrotico.

“Palla in profondità a Savoldi, alla mia sinistra. Io gli vado incontro, lui calcia, me la piazza sul secondo palo. Vedo il pallone che mi passa, non ci arrivo. Alzo gli occhi e c’è questo ragazzino che la butta fuori. Ho capito subito che ha messo il piede e l’ha rimessa in campo: sembrava quasi che avesse colpito il palo. Savoldi inveiva con l’arbitro perchè voleva il gol, ma il direttore di gara fu inflessibile: per come l’aveva colpita quel bambino sembrava davvero che la sfera avesse colpito il palo”.

Quel raccattapalle divenne un eroe.

“Nei giorni successivi ci fu un po’ di clamore, mentre la sera stessa fu invitato alla “Domenica sportiva” come ospite del programma. Altri tempi, c’era meno tensione. Una cosa così attualmente, credo che sarebbe difficile anche da raccontare”.

Oggi il calciatore rispetto a quando giocava lei, chi è?

“E’ una persona dedita esclusivamente al denaro: è una macchina costruita per fare soldi. Così facendo viene a mancare l’amore per la maglia e per il proprio lavoro”.

Lei ha avuto ad Ascoli come allenatore Carlo Mazzone.

“Mi ha voluto fortemente in bianconero: una corte spietata di tre anni. Mi vide per la prima volta al Torneo di Viareggio che vinsi con l’Atalanta. Parlarono con i dirigenti bergamaschi, ma non c’era verso. Arrivai ad Ascoli nel 1973, con qualche anno di ritardo”.

C’è un episodio particolare che l’ha vista protagonista con Mazzone?

“Nella mia esperienza ad Ascoli, ogni volta che si trattava di rinnovare il contratto, non si trovava mai l’accordo e in ritiro non partivo mai. Una volta mi chiama Mazzone e mi chiede come mai non fossi con loro. Gli spiego il disaccordo sull’ingaggio. Lui, con quel suo accento romanesco: viè qua, nun te sta a preoccupà a Marcé. Se nun te li danno loro, te li do io, ma te devi subito venire qua. Arrivai la sera e c’era il segretario del club che mi fece firmare in bianco con la cifra che avevo chiesto. Un vero signore del calcio, questo era Carlo Mazzone”.