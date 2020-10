Marcello Lippi: "Conte uomo giusto per creare l'Inter vincente. Milan da primi quattro posti"

Lunga intervista a Sky Sport per Marcello Lippi. L'ex tecnico, campione del mondo con l'Italia, ha toccati diversi temi legati al calcio italiano tra cui quello su Inter e Milan: "Conte è l'uomo giusto per creare una squadra vincente. In estate la squadra è stata completata con giocatori esperti. I ricambi sono all'altezza. Lotterà fino alla fine per la Champions e il campionato, come la Juve e l'Atalanta. Il divario fra i bianconeri e le altre mi sembra si sia assottigliato. Penso che il Milan sia da primi quattro posti. Vedo una squadra positiva con mentalità, è importante"