© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del derby di Milan Tuttosport propone l'analisi di un ex portiere del calibro di Luca Marchegiani dei due estremi difensori di Inter e Milan: Samir Handanovic e Gianluigi Donnarumma. "Handanovic oggi si fa preferire - spiega l'attuale commentatore di SkySport - per esperienza e qualità, ma Donnarumma è destinato a diventare uno dei più forti di sempre. E' bene, anche che l'Inter cominci ad individuare il sostituto dello sloveno. Cragno? Bravo ma diverso".