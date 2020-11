Marchegiani: "Mirante colpevole su Insigne? È rimasto troppo sorpreso, ha aspettato un secondo"

Il talent di SKY, Luca Marchegiani, ha parlato della prestazione di Antonio Mirante contro il Napoli, probabilmente colpevole almeno in un paio di occasioni, centrando il focus sulla punizione di Insigne. “Forse ha aspettato un secondo in più, ma erano poche le probabilità che non calciasse in porta da quella posizione. Mirante è rimasto più sorpreso di quanto potesse aspettarsi, il pallone è arrivato molto vicino al palo e tu in quel caso devi andare avanti e tagliare. Se non te la aspetti vai in ritardo come è successo a lui”.