Marchegiani: "Pochi i momenti in cui in cui l'Inter ha avuto il controllo del gioco"

vedi letture

Luca Marchegiani, al commento tecnico per Sky nella finale di Europa League tra Inter e Siviglia, ha parlato così al termine della gara persa dai nerazzurri: "Il rimpianto principale per me è l'occasione di Lukaku che poteva indirizzare la partita, in genere non sbaglia queste occasioni. Gli esterni poi hanno spinto poco, così il modo di attaccare è stato sempre lo stesso e il Siviglia dopo poco è riuscito a prendere le misure. L'impressione è che l'Inter non sia mai riuscita a gestire bene la palla col possesso. Ci sono stati pochi momenti in cui in cui l'Inter ha avuto il controllo del gioco".