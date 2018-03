Marchegiani: "Portieri, generazione saltata. Ma non è colpa di Buffon"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sui tanti portieri stranieri che gravitano nelle grandi d'Italia. Un buco generazionale, una "generazione saltata", come spiega anche Luca Marchegiani, "ma non è colpa di Buffon". "Gigi ha fatto ombra agli altri ma non è questo il motivo: è mancato coraggio da parte dei club".