Marchionni su Chiesa: "La Fiorentina ha perso solo un giocatore che non voleva restare"

vedi letture

Marco Marchionni, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, ha parlato del mercato viola a Lady Radio: "Credo che la Fiorentina si sia mossa bene, prendendo giocatori d'esperienza che hanno militato in grandi squadre, ed è partito chi non voleva stare più a Firenze. Giusto mandarli via, piuttosto che tenerli controvoglia. Chiesa ha scelto la Juventus, e ci sta, ma la Fiorentina alla fine, pur bravo che sia, ha perso solamente un calciatore che non voleva più stare a Firenze, sostituendolo con un grande giocatore come Callejon".