Marchisio: "Bonucci al Milan? Lo spogliatoio della Juve rispettò la scelta personale"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a DAZN nel corso di "Linea Diletta":

Cosa ha pensato quando Bonucci decise di lasciare la Juventus per vestire la maglia del Milan?

"E' un grande giocatore che ha scelto di fare un altro percorso. C'è solo il rispetto della scelta che è del tutto personale. Vale per lui e per tutti i giocatori. I calciatori non prendono decisioni solo per questioni sportive, ci sono anche la famiglia e motivi personali che ti possono spingere a cambiare".