Marchisio critico su Juve-Napoli: "E voi con chi non vedrete la partita a casa?"

L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio con un post su Twitter critica la gestione della sfida Juve-Napoli in programma domani. Gli azzurri infatti sono stati bloccati dalla Asl a causa dei casi di positività al Covid-19 di alcuni suoi giocatori, mentre i bianconeri hanno annunciato che scenderanno comunque in campo. Nel frattempo non è ancora arrivata una decisione sul rinvio da parte della Lega Serie A. “E voi con chi non vedrete la partita a casa? - scrive Marchisio - Bravi tutti”.