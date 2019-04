Marchisio di nuovo ko: "Operata questa, le ginocchia sono finite"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio costretto nuovamente ai box. L'ex centrocampista della Juventus, attualmente in forza allo Zenit, si è infatti dovuto operare al ginocchio. A comunicarlo è stato lo stesso classe '86 su Twitter: "Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite". Alla sua prima esperienza lontano da casa, Marchisio ha vissuto un'annata complicata proprio a causa dei problemi fisici: ad oggi si contano infatti solamente 15 presenze con 743 minuti giocati e due gol.